В Рязани сотню картин затопило фекалиями

Рязань, , 11:48 — REGNUM В Рязани из-за прорыва канализации оказался затопленным фонд выставочного центра «Артрум». Как сообщили 13 сентября местные СМИ, восстановлению не подлежат около сотни полотен местных художников.

О ЧП сообщила ГТРК «Рязань». По данным сотрудников выставочного зала, канализацию прорвало уже не в первый раз. Сейчас сотрудники даже не могут попасть в подвал, где располагается фонд.

«К 100-летию училища даже не можем нормально составить экспозицию, потому что часть картин находится в фонде, который внизу в подвале. Он затоплен. Мы даже не можем туда пройти и картины уже пришли в негодность, их нельзя предъявлять зрителям», — цитирует телеканал заведующую выставочным залом Наталью Жилинскую.

Отметим, что выставочный зал «Артрум» используется Рязанским художественным училищем имени Вагнера. Оно было основано в 1918 году.