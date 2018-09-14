Ураган «Флоренс» обрушится на США 14 сентября

Вашингтон, , 11:37 — REGNUM 14 сентября на восточное побережье США обрушится ураган «Флоренс», ослабевший до первой категории. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на метеорологов.

По их данным, скорость ветра в эпицентре урагана в настоящее время составляет 135 км/ч.

Отметим, что в штатах Южная и Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд и Джорджия в связи с ожидаемым ударом стихии объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября президент США Дональд Трамп призвал жителей страны «не играть» с ураганом «Флоренс».

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