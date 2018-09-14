Во Франции автомобиль наехал на посетителей бара

Ним, Франция, , 11:29 — REGNUM Во Франции в результате наезда автомобиля на посетителей бара в городе Ним пострадали два человека, сообщает AFP.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 14 сентября, когда водитель направил транспортное средство на посетителей местного бара, которые находились в этом время на тротуаре перед заведением.

По данным местной прокуратуры, после происшествия водитель попытался сбежать с места ЧП, однако был задержан сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на севере Франции произошла дорожная авария с участием автобуса, перевозившего детей. В результате происшествия пострадали девять человек.

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