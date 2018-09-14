Число жертв стихии в Пуэрто-Рико преувеличено в сотни раз, считает Трамп

Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Сообщение властей Пуэрто-Рико о трех тысячах жертв, которые повлек за собой ураган «Мария» в сентябре прошлого года, президент США Дональд Трамп считает сильно далеким от реальности. В своем твиттере Трамп пишет:

«Когда я покинул остров ПОСЛЕ удара бури, у них было где-то от 6 до 18 смертей. С течением времени они возросли немного. А затем, долгое время спустя, начали сообщать действительно большие числа, такие, как 3000».

Это заявление Трампа вызвало гневный ответ пользователей, набрав более 65 000 комментариев, в которых президента активно подвергают резкой критике. Так, конгрессмен Дэвид Сициллайн, называя данное заявление «недобросовестным и позорным», предлагает Трампу встретиться с семьями этих 3000 жертв и повторить им то же самое напрямую. Очень многие пользователи в комментариях называют президента своей страны лжецом и лицемером.

Так, Zachary Muir напоминает, что пурто-риканцы — американцы (Пуэрто-Рико ассоциирована с США), и 3000 смертей — это не заговор, а следствие плохой работы президента. С этим мнением соглашаются и другие: «2975 американских граждан погибли ‑ и Трамп позволил им всем умереть».

«Если бы он не был президентом, получающим поддержку от людей, которые поклоняются самому его титулу, он бы никем», — пишет AltMountRainier.

Начиная обращение к Трампу с грязного оскорбления, Jackjitsu продолжает развивать тему:

«Как раз тогда, когда я думал, что ты не сможешь опуститься ниже в своей откровенной лжи, теперь ты лжешь об умирающих людях. Когда ты закончишь в 2020-м, покинуть нашу страну, пожалуйста».

Пользователь Ann Ruskin отвечает:

«К сожалению, я не думаю, что любая другая страна захочет его. Ой, я забыла, он же может поехать в Россию, но, конечно, к тому времени он не будет представлять для них никакой пользы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп вызвал на себя волну критику после заявления о «тотальной некомпетентности» мэра пуэрто-риканской столицы.