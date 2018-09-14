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СКР возбудил новое дело после обстрелов киевскими карателями ДНР

Происшествия

В результате обстрелов мирный житель получил ранение

Москва, 14 сентября 2018, 11:08 — REGNUM  Следователи возбудили еще одно уголовное дело по факту обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донбасса, сообщает 14 сентября пресс-служба СКР.

По данным следствия, 12 сентября киевские боевики, выполняя заведомо преступные приказы Минобороны Украины, произвели артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в селе Саханка Донецкой Народной Республики (ДНР).

В результате обстрелов мирный житель села получил ранение, его дом был частично разрушен. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

Напомним, с 29 августа в Донбассе объявлено «школьное» перемирие. Несмотря на договоренности, ВСУ продолжают проводить обстрелы республик, в том числе из тяжелых видов вооружений.

Так, за сутки 12 сентября Украина 25 раз обстреляла территорию ДНР, применяя БМП, гранатометы, стрелковое оружие и минометы калибра 120 мм и 82 мм.

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Артобстрелы республик Донбасса
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