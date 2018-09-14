В Перу при падении туристического автобуса в реку пострадали 18 человек

Лима, , 10:30 — REGNUM В Перу в результате падения туристического автобуса в реку пострадали 18 человек, сообщает газета Comercio.

По ее данным, инцидент произошел вечером 13 сентября в провинции Ла-Конвенсьон на юго-востоке страны. Автобус направлялся к историческому памятнику Мачу-Пикчу.

В результате происшествия пострадали 10 иностранных граждан и восемь местных. Все они были госпитализированы в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, причина аварии устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Перу на Панамериканском шоссе в регионе Арекипа упал в пропасть с 200-метровой высоты пассажирский автобус. В результате инцидента погибли 44 человека, еще девять получили ранения.

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