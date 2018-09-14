На Кубани вынесли приговор по делу о падении автобуса в Керченский пролив

Краснодар, , 10:14 — REGNUM Приговор по делу в отношении индивидуального предпринимателя вынес суд в Краснодарском крае 13 сентября — мужчина обвинялся в том, что 25 августа 2017 года выпустил в рейс автобус, который перевернулся в акваторию Черного моря. Тогда 21 человек погиб, 30 получили травмы, сообщила пресс-служба СКР. Предприниматель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По данным следствия, мужчина работал по договору с ЗАО «Таманьнефтегаз» — оказывал услуги по пассажирским перевозкам. 25 августа предприниматель выпустил на линию водителя, который не имел опыта управления этим транспортным средством. Кроме того, автобус не прошел обязательный ежедневный технический осмотр, водитель не имел соответствующей стажировки, с ним даже не провели предрейсового инструктажа о маршруте, условиях и режимах следования транспортного средства.

25 августа 2017 года в 7:50 минут при перевозке рабочих ООО «Интерстрой» к месту выполнения работ на территории морского порта «Тамань» Темрюкского района Краснодарского края, при движении с крутого спуска на нейтральной скорости, автобус набрал скорость свыше 50 км/ч, тормозные колодки перегрелись и тормозная система отказала в работоспособности. Водитель потерял управление, автобуса выехал на строящийся причал и опрокинулся в акваторию Черного моря.

Решением суда индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде семи лет и восьми месяцев с отбыванием с исправительной колонии общего режима. Водитель, находившийся за рулем в момент аварии, ранее был приговорен к лишению свободы сроком на 4,5 года.