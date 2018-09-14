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В финском городе Сало загорелся свечной завод

Происшествия

На предприятии горит порядка 200 тонн сырья — парафина

В финском городе Сало загорелся свечной завод
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Завод

Сало, Финляндия, 14 сентября 2018, 10:08 — REGNUM  В связи с серьезным пожаром на заводе по производству свеч была проведена эвакуация жителей города Сало на юге Финляндии. Об этом сообщает 14 сентября агентство Yle.

По сведениям агентства, на свечном заводе загорелось порядка 200 тонн сырья — парафина. Отмечается, что местным жителям предложено не покидать свои дома, в тушении возгорания принимают участие 30 пожарных расчетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Македонии на предприятии по производству боеприпасов произошел взрыв, повлекший за собой пожар.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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