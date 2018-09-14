Атаковавший прохожих в Вене наркоман приговорен к пожизненному заключению

Вена, , 09:41 — REGNUM 23-летний уроженец Афганистана Джафар С., напавший на прохожих в центре австрийской столицы в марте этого года, приговорен к пожизненному заключению, сообщает портал Heute.

13 сентября суд признал подсудимого виновным в покушении на убийство четырех человек и приговорил к пожизненному лишению свободы. Приговор еще не вступил в силу, а защита подала апелляцию. Адвокат также высказывает сомнения в степени вменяемости своего клиента.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на прохожих в Вене было совершено 7 марта возле парка Пратер. Тяжелые ножевые ранения получила случайная семья из трех человек, а также наркодилер нападавшего. Несостоявшийся убийца оказался не исламистом, а наркоманом, вымещавшим зло на других людях.

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