Пятница, 14 Сентября 2018 года
10:05:32 МСК

Атаковавший прохожих в Вене наркоман приговорен к пожизненному заключению

Происшествия

7 марта уроженец Афганистана нанес тяжелые ножевые ранения четырем людям

Вена, 14 сентября 2018, 09:41 — REGNUM  23-летний уроженец Афганистана Джафар С., напавший на прохожих в центре австрийской столицы в марте этого года, приговорен к пожизненному заключению, сообщает портал Heute.

13 сентября суд признал подсудимого виновным в покушении на убийство четырех человек и приговорил к пожизненному лишению свободы. Приговор еще не вступил в силу, а защита подала апелляцию. Адвокат также высказывает сомнения в степени вменяемости своего клиента.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на прохожих в Вене было совершено 7 марта возле парка Пратер. Тяжелые ножевые ранения получила случайная семья из трех человек, а также наркодилер нападавшего. Несостоявшийся убийца оказался не исламистом, а наркоманом, вымещавшим зло на других людях.

Читайте ранее в этом сюжете: Террорист с холодным оружием атаковал жителей Вены

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Австрии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить