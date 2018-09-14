Источником сальмонеллеза в петербургском отеле стало филе трески

Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM Сотрудники пятизвездочного отеля Kempinski в центре Петербурга заболели сальмонеллезом, а его источником стало замороженное филе трески, из которого готовили блюда в служебной столовой. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В ведомстве подтвердили сообщения СМИ о том, что число заболевших и госпитализированных людей из числа персонала отеля заметно возросло.

Всего к настоящему моменту зарегистрировано 25 случаев кишечной инфекции. 19 заболевших помещены городскую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. У восьми госпитализированных уже подтвержден диагноз «сальмонеллез».

В исследованном филе трески обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.

«Управлением продолжено проведение санитарно-эпидемиологического расследования в отношении поставщика-изготовителя», — отметили в петербургском Роспотребнадзоре.

Служебная столовая в отеле временно закрыта, там проведена дезинфекция. Напомним, что постояльцы отеля не пострадали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом отравлении участников молодежного конгресса Росатома в гостинице «Прибалтийская», а также об отравлении участников корпоративного мероприятия в Константиновском дворце Петербурга. По всем этим случаям идут санитарные расследования.

Читайте ранее в этом сюжете: Выросло число заболевших сотрудников отеля в Петербурге — СМИ