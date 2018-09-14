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В одном из штатов Индии вспыхнула эпидемия лептоспироза — Роспотребнадзор

Происшествия

Основной причиной заболевания считают использование зараженной воды

В одном из штатов Индии вспыхнула эпидемия лептоспироза — Роспотребнадзор
Иллюстрация: Cdc.gov
Возбудитель лептоспироза (Leptospira interrogans)

Москва, 14 сентября 2018, 08:53 — REGNUM  В индийском штате Керала произошла вспышка опасного заболевания — лептоспироза. Об этом сообщает 14 сентября Роспотребнадзор.

По сведениям надзорного ведомства, с 1 августа по 3 сентября в результате заболевания в указанном индийском регионе скончалось около 40 человек.

«Более 200 человек с симптомами лептоспироза госпитализированы», — говорится в сообщении.

Также эксперты Роспотребнадзора уточнили, что основной причиной заболевания считают использование воды, зараженной возбудителем лептоспироза.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября специалисты Роспотребнадзора уведомили о вспышке лихорадки долины Рифт (ЛДР) на северо-западе Уганды.

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