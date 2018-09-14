В Оренбуржье 15 человек стали жертвами лжебанкира

Оренбург, , 08:48 — REGNUM В Оренбурге взят под стражу лжебанкир. Он обвиняется в краже почти 1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, молодой человек представлялся сотрудником банка и получал секретную информацию о банковских картах и трехзначном коде, который позволяет проводить финансовые операции. Жертвами преступления стали 15 человек — все они жители областного центра и Оренбургского района. Денежные средства 22-летний лжебанкир обналичивал через банковские карты, оформленные на подставных лиц, которые не подозревали о совершении преступления, а также электронные платежные системы и виртуальные счета, оформленные также на подставных людей.

Свою вину в инкриминируемых преступлениях задержанный оренбуржец не признает. От дачи показаний отказался. Стоит отметить, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Полгода он провел под домашним арестом.