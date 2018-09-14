В Чили прошли обыски в принадлежащих Римско-католической церкви зданиях

Сантьяго, , 08:45 — REGNUM Сотрудники полиции в рамках расследования дел о священниках-педофилах провели обыски в принадлежащих Римско-католической церкви зданиях в Чили. Об этом сообщила радиостанция Bio-Bio со ссылкой на свои источники.

По данным радиостанции, сотрудники правоохранительных органов пытались найти свидетельства о преступлениях сразу в нескольких городах страны — Осорно, Чильян, Консепсьон и Вальпараисо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 г. весь епископат Чили подал прошение об отставке после длительного расследования Ватиканом случаев педофилии в Чили, в первую очередь в городе Осорно.

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