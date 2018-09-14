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В Северной Осетии разыскивают пропавшую туристку из Москвы

Происшествия

Женщина в одиночку собиралась перейти через перевал

Владикавказ, 14 сентября 2018, 08:44 — REGNUM  В Северной Осетии ищут жительницу Москвы, прибывшую на отдых в республику. 40-летняя Мария У. пропала 10 сентября. По данным МВД, она намеревалась совершить пеший переход через перевал в сторону Мертвого городка в районе селения Даргавс.

Последний раз туристку видели, когда она в камуфлированном костюме, с рюкзаком на спине трое суток назад направилась в сторону села Кобань. Левобережный ОП отдела МВД России по Пригородному району РСО-Алания объявил розыск пропавшей женщины.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Северной Осетии при восхождении на гору Голдор погибли три участника сборов Федерации альпинизма Краснодарского края. Во время поисково-спасательных работ погиб спасатель Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард С.

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