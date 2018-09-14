Один человек погиб в результате серии взрывов газа в США

Лоренс, США, , 08:39 — REGNUM В результате серии взрывов бытового газа в городе Лоуренс (штат Массачусетс, США) погиб один человек, еще 13 получили ранения, передает 13 сентября телеканал CBS Boston.

По сведениям телеканала, в центральной больнице города скончался молодой человек, на машину которого рухнула дымовая труба. Сообщается о 70 случаях утечек бытового газа, часть которых закончилась пожарами и взрывами. В настоящее время ведется расследование ЧП, сообщили в местной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Омске взрыв газа в квартире пятиэтажного жилого дома предотвратила старший инспектор центра управления в кризисных ситуациях, сотрудница ГУ МЧС РФ по Омской области Любовь Николаева.

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