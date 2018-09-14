В Оренбуржье с нефтяников взыскано более 4 млн рублей

Оренбург, , 08:29 — REGNUM В Оренбургской области нефтяную компанию обязали через суд возместить вред, нанесенный окружающей среде. Ущерб оценили в 4,2 млн рублей. Эту сумму и потребовала к взысканию прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве.

Авария на трубопроводе произошла весной 2017 года вблизи сел Пономаревка и Наурузово Пономаревского района. Из-за разгерметизации произошел выброс нефтепродуктов и загрязнение лесного фонда на площади 130 квадратных метров. Уничтожено было несколько десятков деревьев, которые в степном регионе на вес золота.

Примечательно, что суд первоначально вынес решение о взыскании лишь 4 млн рублей, без учета уничтоженных деревьев. Впоследствии судебная инстанция удовлетворила апелляцию прокуратуры и вынесла новое решение о полной компенсации нанесенного ущерба.