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В Оренбуржье с нефтяников взыскано более 4 млн рублей

Происшествия

Из-за разгерметизации трубопровода произошло загрязнение 130 квадратных метров лесного фонда

Оренбург, 14 сентября 2018, 08:29 — REGNUM  В Оренбургской области нефтяную компанию обязали через суд возместить вред, нанесенный окружающей среде. Ущерб оценили в 4,2 млн рублей. Эту сумму и потребовала к взысканию прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве.

Авария на трубопроводе произошла весной 2017 года вблизи сел Пономаревка и Наурузово Пономаревского района. Из-за разгерметизации произошел выброс нефтепродуктов и загрязнение лесного фонда на площади 130 квадратных метров. Уничтожено было несколько десятков деревьев, которые в степном регионе на вес золота.

Примечательно, что суд первоначально вынес решение о взыскании лишь 4 млн рублей, без учета уничтоженных деревьев. Впоследствии судебная инстанция удовлетворила апелляцию прокуратуры и вынесла новое решение о полной компенсации нанесенного ущерба.

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Утечки и разливы нефти и нефтепродуктов
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