В Дагестане ликвидирован боевик, открывший стрельбу по полицейским

Махачкала, , 08:19 — REGNUM В Дагестане в ночь на 14 сентября уничтожен бандит, открывший стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Инцидент произошел недалеко от села Чонтаул в Хасавюртовском районе.

Полицейские пытались остановить автомобиль «ВАЗ 2110» для проверки документов. Однако находившийся за рулем мужчина начал стрелять по ним. Силовики открыли ответную стрельбу. После этого машина загорелась. В результате пожара нападавший погиб.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Предварительно установлена личность нападавшего. Это активный пособник боевиков, пишет ТАСС.