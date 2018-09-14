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В Дагестане ликвидирован боевик, открывший стрельбу по полицейским

Происшествия

Личность бандита устанавливается

Махачкала, 14 сентября 2018, 08:19 — REGNUM  В Дагестане в ночь на 14 сентября уничтожен бандит, открывший стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Инцидент произошел недалеко от села Чонтаул в Хасавюртовском районе.

Полицейские пытались остановить автомобиль «ВАЗ 2110» для проверки документов. Однако находившийся за рулем мужчина начал стрелять по ним. Силовики открыли ответную стрельбу. После этого машина загорелась. В результате пожара нападавший погиб.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Предварительно установлена личность нападавшего. Это активный пособник боевиков, пишет ТАСС.

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Боевики в Дагестане
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