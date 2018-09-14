На Прикамье обрушился мощный ураган

Пермь, , 08:06 — REGNUM В Пермском крае вечером 13 сентября бушевал ураган с ливнем. Сильный ветер частично повредил кровли жилых домов, Дома спорта и детских садов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Местные жители в соцсетях отмечают, что такого мощного урагана раньше не видели. Пользователи публикуют фотографии и видео последствий разгулявшейся стихии.

Жительница Крансовишерска, посещающая Дом спорта, комментируя видео, сказала, что со здания сорвало крышу, а находящиеся внути дети сильно испугались грохота.

По данным информресурсов, если сначала речь шла о трех поврежденных домах, одном детском саде и Доме спорта, то ближе в полуночи число пострадавших из-за урагана зданий выросло до 14. Кроме того, 16 домов остались без электричества.

По данным МРСК — Урала, на территории Прикамья из-за ненастья вечером 13 сентября без электроэнергии осталось 58 населенных пунктов, в которых проживает 6,3 тысячи человек. Наибольшее количество технологических нарушений зафиксировано в Красновишерском, Бардымском, Куединском, Октябрьском, Еловском, Кунгурском, Березовском, Ординском, Суксунском районах. В настоящее время электроснабжение восстановлено.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета, шквалы в середине сентября — явление достаточно редкое. 13 сентября необычной была и синоптическая ситуация. В средней тропосфере над Пермским краем ветер был очень сильным — уже на высоте 4,1 км скорость ветра над Пермью достигала 38 м/с. Если бы подобная ситуация возникла в летний период, то можно было бы ожидать возникновения разрушительных шквалов и смерчей.