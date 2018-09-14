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В Бурятии «чёрных лесорубов» ловят почти каждый день

Происшествия

С начала года в регионе выявлено более 500 незаконных рубок

В Бурятии «чёрных лесорубов» ловят почти каждый день
Иллюстрация: Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства
Незаконно заготовленная древесина

Улан-Удэ, 14 сентября 2018, 08:00 — REGNUM  В Бурятии с начала 2018 года сотрудники лесной охраны выявили более 500 случаев незаконной рубки. Как сообщили ИА REGNUM 14 сентября в Республиканском агентстве лесного хозяйства, «чёрных лесорубов» в республике ловят практически ежедневно.

Например, в Заиграевском районе в ходе ночного патрулирования лесов инспекторы обнаружили незаконную рубку сосны. Выяснилось, что местный житель срубил 63 дерева объёмом около 10 кубометров, нанеся лесному фонду ущерб в размере более 80 тысяч рублей. У злоумышленника изъяли автомобиль ЗИЛ без номеров, бензопилу и незаконно заготовленную древесину. Материалу по нему передали в полицию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только за июль 2018 года в Бурятии выявили более 110 незаконных рубок.

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