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В Москве задержали рэпера Хаски, имитировавшего самоубийство

Происшествия

Испуганные прохожие вызвали полицию, которая задержала автора «перфоманса»

Москва, 14 сентября 2018, 07:55 — REGNUM  Московские стражи порядка задержали рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) в связи с инсценировкой самоубийства в центре столицы России, передает 14 сентября телеканал «РЕН-ТВ».

Отмечается, что музыкант, имитируя самоубийство, повис на альпинистском снаряжении за окном гостиницы «Ритц-Карлтон». В итоге испуганные прохожие вызвали полицию, которая задержала автора «перфоманса».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в США было обнаружено тело рэпера Мака Миллера. Он был найден мертвым в своем доме — по предварительным данным, причиной смерти явилась передозировка наркотиков.

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