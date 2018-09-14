В Москве задержали рэпера Хаски, имитировавшего самоубийство

Москва, , 07:55 — REGNUM Московские стражи порядка задержали рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) в связи с инсценировкой самоубийства в центре столицы России, передает 14 сентября телеканал «РЕН-ТВ».

Отмечается, что музыкант, имитируя самоубийство, повис на альпинистском снаряжении за окном гостиницы «Ритц-Карлтон». В итоге испуганные прохожие вызвали полицию, которая задержала автора «перфоманса».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в США было обнаружено тело рэпера Мака Миллера. Он был найден мертвым в своем доме — по предварительным данным, причиной смерти явилась передозировка наркотиков.

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