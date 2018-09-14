Неизвестный напал на рэпера 6ix9ine во время концерта в Москве

Москва, , 07:54 — REGNUM В Москве совершено нападение на рэпера 6ix9ine, выступавшего на сцене во время вечеринки Hype Nights. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пользователей соцсетей.

По их сообщениям, неизвестный злоумышленник вышел на сцену и ударил рэпера локтем. Сразу после этого к нападавшему подбежали охранники, завязалась потосовка.

Чуть позже злоумышленника увели со сцены. О последствиях драки информации пока нет.

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