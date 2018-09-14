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Серия взрывов газа произошла в американском городе Лоренс

Происшествия

Всего городские аварийные бригады выезжали по меньшей мере на 70 адресов по сообщениям жителей о пожарах, взрывах или сильном запахе газа

Лоренс, США, 14 сентября 2018, 07:44 — REGNUM  В городе Лоренс (штат Массачусетс, США) в результате серии взрывов бытового газа погиб человек, передает 13 сентября телеканал CBS Boston.

Отмечается, что погибшим оказался 18-летний молодой человек, на автомобиль которого обрушилась дымовая труба. Еще 13 местных жителей находятся в больницах с травмами, уточняется в сообщении. Также говорится о том, что всего городские аварийные бригады выезжали по меньшей мере на 70 адресов по сообщениям жителей о пожарах, взрывах или сильном запахе газа.

В настоящее время ведется расследование причин ЧП, уточнили в городской газовой службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Омске старший инспектор центра управления в кризисных ситуациях сотрудница ГУ МЧС РФ По Омской области Любовь Николаева предотвратила взрыв газа в квартире пятиэтажного жилого дома.

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Взрывы бытового газа
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