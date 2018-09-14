В Приангарье вновь произошло ЧП в вертолётом Ми-8

Иркутск, , 07:20 — REGNUM Вертолёт Ми-8 иркутской авиакомпании «Ангара» совершил вынужденную посадку в 28 километрах от поселка Бохан. И хотя все восемь находившихся на борту пассажиров и три члена экипажа не пострадали, а сама посадка произведена в штатном режиме, по данному факту следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ инициировали проведение доследственной проверки. Такой вывод можно сделать из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

Из обстоятельств ЧП известно, что 12 сентября 2018 года в 11:36 местного времени вертолет выполнял санитарное задание, следуя по маршруту «Иркутск-Зима-Нижнеудинск», а экстренное приземления произошло в 28 километрах от поселка Бохан. Воздушное судно не повреждено. Пострадавших нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2018 года с вертолетом Ми-8 компании «Ангара» произошла трагедия. Пролетев 290 километров от аэропорта Усть-Кут в направлении Казачинско-Ленского района, машина рухнула. Все три члена экипажа — командир воздушного судна, второй пилот и бортмеханик — погибли.

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