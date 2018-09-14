На Алтае изъяли крупную партию запрещённых таблеток для похудения

Барнаул, , 06:53 — REGNUM Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю предотвратили попытку ввоза на территорию России более 1000 таблеток для похудения «Билайт», предположительно содержащих в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин. Об этом инциденте, произошедшем на автомобильном пункте пропуска Веселоярск (Рубцовский район, граница с Казахстаном) сообщает сегодня, 14 сентября, пресс-службе ведомства.

«Препарат изъят, передан для проведения исследования в ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю», — пояснили пограничники.

По их словам, с подобными правонарушениями им приходится сталкиваться каждый месяц. К примеру, в июле 2018 года гражданин России пытался провести более 500 таблеток препарата Имован, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество Зопиклон, свободная продажа которого также запрещена на территории России.

Как пояснил ИА REGNUM алтайский доктор Игорь Червяков, несмотря на запрет, подобного рода средства неизменно пользуются повышенным спросом у желающих похудеть, несмотря на значительное количекство побочных эффектов.

«Безусловно их можно купить и в аптеке, но по строгому рецепту и соответствующим медицинским показаниям, где доктор учтет риск нежелательных эффктов. Преодолеть медицинские, казалось-бы ненужные «сложности», способствует теневой рынок, где можно приобрести подобного рода средства да еще по выгодной цене. Ну, а ловкие дельцы от фармакопеи «из рук в руки» доставят приглянушийся товар невзирая на здоровье клиента. Только плати, а информационные технологии тому в помощь», — отметил доктор.

Напомним, всего с начала 2018 года в пунктах пропуска через государственную границу, расположенных на территории Алтайского края из незаконного оборота изъято более шести тысяч вышеуказанных препаратов.