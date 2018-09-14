В Кургане подростка подозревают в разбойном нападении на школьников

Курган, , 06:24 — REGNUM В центре Кургана ограблены два ребёнка. Под подозрением оказался 15-летний подросток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Двое школьников в Кургане так хотели заработать, что доверчиво отправились во дворы с незнакомым подростком, которого встретили на улице: он обещал им трудоустройство. В результате дети не только не нашли работу, но и остались без рюкзаков.

По версии следствия, подросток обещаниями заманил двух незнакомых школьников во двор, а потом достал электрошокер, включил его и потребовал отдать рюкзаки. Дети испугались и подчинились напавшему, но, как только он убежал, обратились в полицию.

Подозреваемый свою вину признал и раскаялся, уточнили в следственном комитете. Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд.

Напомним, как писало ранее ИА REGNUM , в 2018 году в Курганской области вдвое выросло число преступлений, в которых виновны школьники. Так, за первое полугодие 2018 года 83 несовершеннолетних совершили 197 уголовно-наказуемых деяний, тогда как за аналогичный период 2017 года 77 подростков совершили 89 преступлений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области — разгул подростковой преступности