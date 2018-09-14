При взрыве в Антверпене погиб один человек

Антверпен, Бельгия, , 04:17 — REGNUM При взрыве в порту бельгийского города Антверпен погиб один человек, пострадали еще четверо, сообщает агентство Belga.

Сообщается, что взрыв произошел при перегрузке жидких отходов из грузовика в резервуар для хранения. Погибший оказался водителем грузовика, который скончался от полученных в результате взрыва травм. Отмечается, что точная причина взрыва будет установлена по результатам расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в порту Антверпена в Бельгии прогремел взрыв на предприятии Invader, которое занимается переработкой отходов.

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