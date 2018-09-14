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Сильный ветер и дожди ожидаются в Красноярске

Происшествия

Жителям Красноярска советуют соблюдать меры безопасности

Красноярск, 14 сентября 2018, 03:46 — REGNUM  Жителей Красноярска предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, по прогнозам Среднесибирского УГМС, днём 14 сентября центральных районах края ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 15−20 м/с.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ советуют горожанам соблюдать меры безопасности, например, при сильном ветре ограничить выход из зданий.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 13 сентября в Балахтинском районе Красноярского края из-за снегопада ограничили движение для пассажирских автобусов и одноосных грузовых автомобилей на участке федеральной трассы Р-257 «Енисей». Устранением последствий непогоды занимались дорожники с помощью спецтехники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае из-за снегопада пришлось ограничить движение на трассе

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