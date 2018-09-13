При обрушении скалы на пляж в Греции пострадали семь человек

Афины , , 23:48 — REGNUM Семь человек пострадали в результате обрушения части скалы на пляж с отдыхающими на греческом острове Закинф, передаёт 13 сентября издание «Катимерини».

Как сообщается, инцидент произошёл на популярном среди туристов пляже Навайо. Попасть в живописное место можно только по воде, поскольку путь к нему по суше преграждают крутые скалы.

Очевидцы публикуют в сети видеозаписи, на которых видно, как большая часть скалы обрушивается в воду. По сообщениям СМИ, поднявшейся волной перевернуло несколько лодок.

https://twitter.com/d3scr1pt0r/status/1040203188647985152

Согласно заявлению местных властей, полученные отдыхающими травмы не представляют угрозы для жизни.