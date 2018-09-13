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При обрушении скалы на пляж в Греции пострадали семь человек

Происшествия

Инцидент произошёл на популярном пляже на острове Закинф

Афины , 13 сентября 2018, 23:48 — REGNUM  Семь человек пострадали в результате обрушения части скалы на пляж с отдыхающими на греческом острове Закинф, передаёт 13 сентября издание «Катимерини».

Как сообщается, инцидент произошёл на популярном среди туристов пляже Навайо. Попасть в живописное место можно только по воде, поскольку путь к нему по суше преграждают крутые скалы.

Очевидцы публикуют в сети видеозаписи, на которых видно, как большая часть скалы обрушивается в воду. По сообщениям СМИ, поднявшейся волной перевернуло несколько лодок.

https://twitter.com/d3scr1pt0r/status/1040203188647985152

Согласно заявлению местных властей, полученные отдыхающими травмы не представляют угрозы для жизни.

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Происшествия на воде
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