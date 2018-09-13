Ребёнок и беременная женщина выпали из окна дома в Новой Москве

Москва, , 22:45 — REGNUM Ребёнок и его беременная мать выпали из окна второго этажа жилого дома в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Как уточняется, инцидент произошёл вечером 13 сентября в районе Вороново в ТиНАО.

В Московском авиационном центре сообщили, что для эвакуации пострадавшего ребенка был направлен вертолёт с медицинской бригадой. Женщина доставлена в больницу каретой скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.