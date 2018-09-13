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Ребёнок и беременная женщина выпали из окна дома в Новой Москве

Происшествия

Пострадавшего ребёнка эвакуируют в больницу вертолётом

Ребёнок и беременная женщина выпали из окна дома в Новой Москве
Юон Константин. Раскрытое окно. Лигачево. 1947

Москва, 13 сентября 2018, 22:45 — REGNUM  Ребёнок и его беременная мать выпали из окна второго этажа жилого дома в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Как уточняется, инцидент произошёл вечером 13 сентября в районе Вороново в ТиНАО.

В Московском авиационном центре сообщили, что для эвакуации пострадавшего ребенка был направлен вертолёт с медицинской бригадой. Женщина доставлена в больницу каретой скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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