Пожар на предприятии в Дзержинске мог произойти из-за электрооборудования

Дзержинск, Нижегородская область, , 21:37 — REGNUM Пожар на предприятии «Нижегородхим» в Дзержинске мог произойти из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области.

В то же время прокуратура сообщает о проведении проверки по факту взрыва с последующим пожаром. В ходе проверки будет проведена оценка соблюдения федерального законодательства при производстве и выполнении опасных работ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 12 сентября на территории склада ООО «Пожтехинновация», который арендует ООО «Нижегородхим», произошел взрыв с последующим пожаром.

Произошел разлив растворителей с последующим взрывом, после чего начался пожар. Возгорание было локализовано в течение часа. Предварительно, площадь пожара составила около 800 кв метров.

В результате происшествия погиб разнорабочий, женщина с ожогами госпитализирована.

По поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина семья погибшего получит материальную помощь в размере 200 тыс. рублей, пострадавшей — 100 тыс. рублей.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

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