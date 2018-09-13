Четверг, 13 Сентября 2018 года
22:09:04 МСК

На Урале избивший водителя гаишник отделался условным сроком

Происшествия

Факт избиения подтверждён записью на видеорегистраторе

Челябинск, 13 сентября 2018, 21:33 — REGNUM  В Челябинске осуждён бывший сотрудник ГИБДД, избивший в июне одного из водителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Инцидент произошёл в Курчатовском районе Челябинска. Видеорегистратор проезжавшей мимо машины заснял, как сотрудник ГИБДД избивает задержанного водителя мотоцикла. Случай стал достоянием СМИ. Публикациями заинтересовались правоохранительные органы.

Гаишник свою вину признал и был уволен со службы. А затем отдан под суд.

Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий. Приговором гражданину назначено три года условно. Также ему будет закрыта дорога на службу в правоохранительных органах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить