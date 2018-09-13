В Казахстане задержан глава управления по борьбе с ОПГ на транспорте

Астана, , 20:51 — REGNUM За получение взятки в размере 11,5 млн тенге ($30 635) задержан глава управления по борьбе с организованной преступностью департамента внутренних дел (ДВД) на транспорте МВД Казахстана. Об этом 13 сентября сообщила представитель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанна Бастарова на своей странице в Facebook.

Полковник полиции был задержан при получении взятки с поличным. Чиновник обязался не привлекать к уголовной ответственности должностное лицо и обещал общее покровительство за $50 тыс. При задержании полковник оказал сопротивление.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября задержан руководителя алма-атинской областной инспекции транспортного контроля по подозрению в причастности к организованной преступной группе.

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