Тайфун «Мангхут» заставил эвакуировать на Филиппинах более 800 тыс. человек

Цитата из к/ф «Ураган над Ямайкой». реж. Александр Маккендрик. 1965. Великобритания

Манила, , 20:25 — REGNUM Власти Филиппин приняли решение эвакуировать свыше 800 тыс. человек из нескольких провинций страны из-за надвигающегося тайфуна «Мангхут», сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

Агентство приводит слова представителя Национального совета по снижению рисков и управлению катастрофами (NDRRMC) Эдгара Посадаса, что эти меры носят превентивный характер, а в районах, которые могут попасть под удар стихии, проводится «упреждающая эвакуация».

По официальным данным филиппинских властей, началась эвакуация 824 тыс. человек, проживавших в провинциях Апаяо, Абра, Исабела, Кагаян, Ифугао, Южный Илокос, Северный Илокос, а также в Горной провинции.

Власти страны не исключают, что ураган приведет к серьезным разрушениям и спровоцирует наводнения и оползни.

Тайфун «Мангхут» уже классифицирован как супертайфун, однако ученые считают, что максимальной силы он достигнет к 15 сентября.

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