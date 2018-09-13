Четверг, 13 Сентября 2018 года
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Житель Орла взорвал гранату на заправке и стал фигурантом трех дел

Происшествия

Мужчина поспорил с бывшим работодателем и в ходе ссоры метнул гранату

Житель Орла взорвал гранату на заправке и стал фигурантом трех дел
Иллюстрация: 63.мвд.рф
Уголовное дело

Орел, 13 сентября 2018, 19:40 — REGNUM  Житель Орла взорвал гранату на улице, пытаясь отомстить своему работодателю. Никто не пострадал, а сам он стал фигурантом уголовного дела сразу по трем статьям — об угрозе убийством, о незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также о хулиганстве. О возбуждении дела 13 сентября сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. Также рассматривается вопрос о квалификации его действий по статье 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»).

По данным следствия, инцидент произошел 13 сентября на пересечении улиц Полесской и Цветаева областного центра, на территории АЗС. Подозреваемый поссорился с бывшим работодателем и в ходе конфликта бросил в сторону припаркованного автомобиля гранату РГД-5. Граната взорвалась, не долетев до автомобиля несколько метров. Никто не пострадал.

Сам подозреваемый задержан, его допрашивают следователи. Также проводятся обыски.

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