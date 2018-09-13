Четверг, 13 Сентября 2018 года
20:27:05 МСК

Предполагаемый убийца 10-летней свердловчанки пойман в Челябинске

Происшествия

Его доставят в Каменск-Уральский и проведут с ним следственные действия

Предполагаемый убийца 10-летней свердловчанки пойман в Челябинске
Эдвард Мунк. Убийца

Челябинск, 13 сентября 2018, 19:34 — REGNUM  В Челябинске задержан предполагаемый убийца 10-летней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении СКР.

Гражданин 1974 года рождения был пойман 13 сентября. Скоро его доставят в Каменск-Уральский, где было совершено убийство. С его участием проведут следственные действия.

Как следует из официального сообщения челябинского управления МВД, этот гражданин родился в Курганской области и ранее был судим. В Челябинске его тоже искали за совершение двух разбойных нападений на торговые павильоны. Поймали его в Советском районе Челябинска.

Напомним, тело девочки было найдено утром 12 сентября. Следователи выяснили, что она была убита. По некоторым данным, сожитель матери ребёнка привёл этого гражданина домой и они вместе выпивали. Затем произошла трагедия. По неофициальным данным, гость убил девочку, избил сожителя и похитил ценности.

Читайте ранее в этом сюжете: Убийство девочки на Урале: СКР просит помощи граждан

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить