Ирак: взрыв бомбы в автомобиле унес жизни шести человек

Багдад, , 20:56 — REGNUM На севере Ирака в районе города Байджи взорвалась бомба в автомобиле, который был припаркован рядом с рестораном на автостраде. Погибли люди. Как сообщает арабоязычный новостной канал «Аль-Арабийа», базирующийся в ОАЭ, ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф Аль-Бадр заявил, что, по официальным подсчетам, на данный момент жертвами взрыва стали шесть человек и 42 ранены.

Источник уточняет, что город Байджи находится в 250 километрах к северу от Багдада и в течении года являлся опорной точкой ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ), пока им не овладели правительственные войска в 2015 году. Тем не менее, несмотря на разгром террористической группировки на территории города, точечные акты насилия в Байджи не прекращаются.