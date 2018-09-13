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Крупный пожар в Оренбуржье: на место ЧП выехал губернатор

Происшествия

Горит гаражно-строительный кооператив в посёлке Первомайском

Крупный пожар в Оренбуржье: на место ЧП выехал губернатор
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пожарные

Первомайский, Оренбургская область, 13 сентября 2018, 18:36 — REGNUM  В Оренбуржье горит гаражно-строительный кооператив. ЧП случилось в посёлке Первомайском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Прибывшие пожарные выяснили, что горит несколько гаражей и сухая трава. Пожару присвоили повышенный номер вызова №3. Повреждены 15 сараев, 55 гаражей и две автомашины.

Распространение огня уже остановлено. На место Чп выехали губернатор Юрий Берг и врио главы областного МЧС Николай Платонихин.

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