Убийство девочки на Урале: СКР просит помощи граждан

Каменск-Уральский, Свердловская область, , 18:27 — REGNUM На Урале предполагаемый убийца 10-летней девочки до сих пор не найден. СКР просит помощи граждан, опубликованы его приметы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фотография и приметы подозреваемого приведены на официальном сайте свердловского управления СКР.

Напомним, тело девочки было найдено утром 12 сентября в квартире дома на улице Алюминиевой. По факту убийства малолетней возбудили уголовное дело.

По информации местных СМИ, девочка могла стать жертвой грабителя. Якобы сожитель матери ребёнка привёл знакомого домой, и тот причинил ему телесные повреждения, убил девочку и похитил ценные вещи.

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