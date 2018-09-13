Автомобиль въехал в автобусную остановку в Кемерово

Кемерово, 13 сентября 2018, 18:12 — REGNUM Три человека пострадали в результате наезда легкового автомобиля на остановку общественного транспорта в Кемерово, сообщили 13 сентября в пресс-службе регионального управления МВД России.
Авария произошла около 14:00 мск на остановке «Мясокомбинат» на Кузнецком проспекте, который является одной из основных магистралей города.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил наезд на остановку, где в тот момент находились люди.
Уточняется, что пострадали сам водитель и две женщины-пешехода. Все они доставлены в больницу с различными травмами.
Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства произошедшего.