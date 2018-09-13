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СМИ: на Ямале арестован экс-глава Фонда жилищного строительства

Происшествия

В Следственном комитете России по ЯНАО информацию не комментируют

СМИ: на Ямале арестован экс-глава Фонда жилищного строительства
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Арест

Салехард, 13 сентября 2018, 16:36 — REGNUM  Несколько уральских средств массовой информации сообщают о заключении под стражу бывшего руководителя Фонда жилищного строительства Ямала. В СКР информацию не комментируют, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К примеру, собственные источники Znak.com сообщают, что бывшего руководителя ФЖС Ямала арестовали 10 сентября.

«Правда УрФО», ссылаясь на пресс-службу Салехардского городского суда, сообщает, что бывший глава ФЖС Ямала заключен под стражу до 6 ноября. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и ч. 2. ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Отметим, что с 2017 года Фондом жилищного строительства по ЯНАО руководит другой человек — Виталий Зайцев. Учредитель ФЖС Ямала является региональный департамент строительства.

На сайте ФЖС ЯНАО сообщается, что автономный округ доверил Фонду решение проблемы ветхого и аварийного жилья, обеспечение жильём ямальцев, нуждающихся в социальной защите, а также переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера.

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