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На Урале девочка получила разрыв селезёнки, играя в детском саду

Происшествия

Компетентные органы ведут проверки. А ребёнка доставили в одну из больниц Екатеринбурга

Реж, Свердловская область, 13 сентября 2018, 16:25 — REGNUM  В свердловском селе Черемисское на территории Режевского района девочка получила тяжёлую травму, играя в детском саду. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Несчастный случай произошёл днём 11 сентября в детском саду «Журавник» во время прогулки. По информации прокуратуры, она побежала за мячом, но запнулась и упала.

Ребёнок обратился к воспитательнице с жалобой на боль, а та позвала фельдшера. Девочку осмотрели и доставили в сельскую общую врачебную практику. 12 сентября состояние девочки не улучшилось, и её отвезли в больницу города Режа. Затем перевезли в Екатеринбург. И там врачи установили, что у девочки разрыв селезёнки.

Сейчас предстоит провести ряд экспертиз и выяснить, насколько грамотно действовали сотрудники детского сада. Идут проверки.

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