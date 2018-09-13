На Урале девочка получила разрыв селезёнки, играя в детском саду

Реж, Свердловская область, , 16:25 — REGNUM В свердловском селе Черемисское на территории Режевского района девочка получила тяжёлую травму, играя в детском саду. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Несчастный случай произошёл днём 11 сентября в детском саду «Журавник» во время прогулки. По информации прокуратуры, она побежала за мячом, но запнулась и упала.

Ребёнок обратился к воспитательнице с жалобой на боль, а та позвала фельдшера. Девочку осмотрели и доставили в сельскую общую врачебную практику. 12 сентября состояние девочки не улучшилось, и её отвезли в больницу города Режа. Затем перевезли в Екатеринбург. И там врачи установили, что у девочки разрыв селезёнки.

Сейчас предстоит провести ряд экспертиз и выяснить, насколько грамотно действовали сотрудники детского сада. Идут проверки.