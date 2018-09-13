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Директор медколледжа в Карачаево-Черкесии попал под еще одно уголовное дело

Происшествия

Чиновника уличили в еще одной взятке

Черкесск, 13 сентября 2018, 16:18 — REGNUM  Директор медицинского колледжа в Карачаево-Черкесии уличен в еще одном факте взятки. Его подозревают в получении 60 тысяч рублей за устройство на обучение в колледж жительницы республики, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Напомним, 1 сентября директор уже был задержан при получении 30 тыс. рублей с местной жительницы за перевод ее дочери в учебное заведение из другого колледжа. Тогда было возбуждено уголовное дело. На этот раз злоумышленник стал фигурантом еще одного уголовного дела о получении должностным лицом взятки в значительном размере.

Следователи в настоящее время проводят оперативно-разыскные мероприятия. При обыске в кабинете подозреваемого была обнаружена крупная сумма денег. Их происхождение устанавливается. Суд избрал в отношении директора меру пресечения в виде домашнего ареста.

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