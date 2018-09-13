В Волгоградской области продлен особый противопожарный режим

Волгоград, , 15:48 — REGNUM Ограничение на посещении лесов продлится в Волгоградской области до 21 сентября. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, оно связано с особым противопожарным режимом, который был установлен в регионе.

«Ограничение на посещение лесов продлится до 21 сентября, в случае сохранения подобного температурного режима оно может быть продлено», — говорится в сообщении пресс-службы.

В администрации также отметили, что с начала 2018 года за нарушение правил пожарной безопасности были оштрафованы 125 человек, которые в общей сложности заплатили более 300 тыс. рублей.

Как отметили 13 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, за сутки в области ликвидировано 45 возгораний сухой травы и мусора.