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В Волгоградской области продлен особый противопожарный режим

Происшествия

В регионе установлен пятый класс горимости

В Волгоградской области продлен особый противопожарный режим
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Волгоград, 13 сентября 2018, 15:48 — REGNUM  Ограничение на посещении лесов продлится в Волгоградской области до 21 сентября. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, оно связано с особым противопожарным режимом, который был установлен в регионе.

«Ограничение на посещение лесов продлится до 21 сентября, в случае сохранения подобного температурного режима оно может быть продлено», — говорится в сообщении пресс-службы.

В администрации также отметили, что с начала 2018 года за нарушение правил пожарной безопасности были оштрафованы 125 человек, которые в общей сложности заплатили более 300 тыс. рублей.

Как отметили 13 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, за сутки в области ликвидировано 45 возгораний сухой травы и мусора.

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Лесные пожары
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