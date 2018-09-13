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Сотрудник центра «Э» объявлен в розыск после пыток в Карачаево-Черкесии

Происшествия

38-летний потерпевший заявил, что его склоняли к сотрудничеству и даче ложных показаний

Черкесск, 13 сентября 2018, 15:33 — REGNUM  Подозреваемый в пытках жителя Карачаево-Черкесии сотрудник центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объявлен в розыск. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Следователи полагают, что 34-летний Рустам Ж., фигурирующий в уголовном деле о превышении должностных полномочий, умышленно скрывается, дабы препятствовать разбирательству.

Сотрудника полиции подозревают в избиении и пытках мужчины электрическим током. 38-летний потерпевший ранее обратился в полицию, заявив, что таким образом его склоняли к сотрудничеству и даче ложных показаний. На теле мужчины остались характерные травмы — рана от поражения током и кровоподтеки.

По заявлению потерпевшего СКР организовал проверку. Уголовное дело возбудили после ее проведения.

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