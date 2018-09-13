Атташе посольства Турции ездил пьяным по столице Киргизии

Бишкек, , 15:10 — REGNUM Инспекторы управления общественной безопасности дорожного движения задержали атташе посольства Турции Каража Эркана за езду в нетрезвом виде по столице Киргизии, пишет «24.kg».

По данным ГУОБДД, инцидент произошел ночью 12 сентября. На иностранного подданного был составлен административный протокол, а автомобиль, которым управлял Эркан, был водворен на штрафстоянку.

Отметим, что кадры задержания турецкого гражданина были показаны по государственному телеканалу Киргизии КТРК.

Имеет ли атташе Караж Эркан дипломатическую неприкосновенность, насколько законны были действия правоохранителей и будет ли выписан сотруднику турецкого посольства штраф — решит суд.

ИА REGNUM напоминает, что в соответствии с законодательством Киргизии управление транспортным средством водителем, находящимся состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, наказывается штрафом в размере 10 тысяч сомов (10 тысяч рублей).