Под Оренбургом обнаружили авиабомбу

Оренбург, , 15:09 — REGNUM В Оренбургской области возле села Нежинка обнаружена авационная бомба. Как сообщил корреспонденут ИА REGNUM сотрудник пресс-службы Управлении Росгвардии по региону Иван Елманов, эксперты вынесли заключение, что боеприпас является боевым и несет угрозу.

Авиабомбу 12 сентября обнаружили местные жители и проинформировали об опасной находке правоохранительные органы. Снаряд весом 50 кг пролежал долгое время в земле и имел следы коррозии.

Уничтожить бомбу на месте обнаружения не представлялось возможным, поскольку рядом находились жилые постройки, линия электропередач. Взрывотехники вывезли боеприпас подальше от населенных пунктов и уничтожили.