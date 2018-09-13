Четверг, 13 Сентября 2018 года
17:06:07 МСК

Под Оренбургом обнаружили авиабомбу

Происшествия

Снаряд представлял опасность для насления. Боеприпас вывезли подальше от населеных пунктов и взорвали

Под Оренбургом обнаружили авиабомбу
Иллюстрация: Управление Росгвардии по Оренбургской области
Авиабомба

Оренбург, 13 сентября 2018, 15:09 — REGNUM  В Оренбургской области возле села Нежинка обнаружена авационная бомба. Как сообщил корреспонденут ИА REGNUM сотрудник пресс-службы Управлении Росгвардии по региону Иван Елманов, эксперты вынесли заключение, что боеприпас является боевым и несет угрозу.

Авиабомбу 12 сентября обнаружили местные жители и проинформировали об опасной находке правоохранительные органы. Снаряд весом 50 кг пролежал долгое время в земле и имел следы коррозии.

Уничтожить бомбу на месте обнаружения не представлялось возможным, поскольку рядом находились жилые постройки, линия электропередач. Взрывотехники вывезли боеприпас подальше от населенных пунктов и уничтожили.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить