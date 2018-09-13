Документы соратника Джулиана Ассанжа обнаружил норвежский рыбак

Осло, , 15:08 — REGNUM Рыбаки обнаружили в море у побережья Норвегии документы на имя Арьена Кампхёйса — пропавшего соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает 13 сентября телеканал TV2.

Отмечается, что документы, удостоверяющие личность 47-летнего эксперта по кибербезопасности WikiLeaks обнаружены 11 сентября в районе с сильным течением, это указывает на то, что попали в воду они совсем в другом месте.

Как сообщало ИА REGNUM, об исчезновении Кампхёйса стало известно в конце августа. Стражам порядка удалось установить, что в последний раз пропавшего видели 20 августа, когда он покидал отель.

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