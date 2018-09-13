СКР проверит данные о травмировании ребенка при выходе из автобуса в Москве

Москва, , 14:57 — REGNUM Информация СМИ о травмировании ребенка при выходе из автобуса в Москве заинтересовала следственные органы. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу Москве.

По данным одного из интернет-сайтов, ЧП произошло на днях на Угличской улице. Издание отмечает, что ребенок якобы не успел выйти из пассажирского автобуса, в то время как водитель транспортного средства уже начал закрывать двери.

Отмечается, что девочка-подросток в результате инцидента получила травму стопы.

«Следственными органами … организовано проведение доследственной проверки… — говорится в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Читайте также: СКР проверяет информацию СМИ о нападении собаки на ребенка в Твери