СКР проверит данные о травмировании ребенка при выходе из автобуса в Москве

Москва, 13 сентября 2018, 14:57 — REGNUM Информация СМИ о травмировании ребенка при выходе из автобуса в Москве заинтересовала следственные органы. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу Москве.
По данным одного из интернет-сайтов, ЧП произошло на днях на Угличской улице. Издание отмечает, что ребенок якобы не успел выйти из пассажирского автобуса, в то время как водитель транспортного средства уже начал закрывать двери.
Отмечается, что девочка-подросток в результате инцидента получила травму стопы.
«Следственными органами … организовано проведение доследственной проверки… — говорится в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Читайте также: СКР проверяет информацию СМИ о нападении собаки на ребенка в Твери