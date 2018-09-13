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СКР проверит данные о травмировании ребенка при выходе из автобуса в Москве

Происшествия

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение»

Москва, 13 сентября 2018, 14:57 — REGNUM  Информация СМИ о травмировании ребенка при выходе из автобуса в Москве заинтересовала следственные органы. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу Москве.

По данным одного из интернет-сайтов, ЧП произошло на днях на Угличской улице. Издание отмечает, что ребенок якобы не успел выйти из пассажирского автобуса, в то время как водитель транспортного средства уже начал закрывать двери.

Отмечается, что девочка-подросток в результате инцидента получила травму стопы.

«Следственными органами … организовано проведение доследственной проверки… — говорится в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

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ЧП в общественном транспорте
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