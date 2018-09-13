ЛНР: сержант ВСУ пострадал в пьяной драке

Луганск, , 14:51 — REGNUM В 53-й бригаде ВСУ после драки был госпитализирован один военнослужащий, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 13 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел после употребления военнослужащими украинской армии алкоголя. Между двумя сержантами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, завязалась драка, в результате которой один из сержантов с переломами ребер и побитым лицом был госпитализирован.

Напомним, ранее Марочко сообщал, что в 14-й бригаде ВСУ в Донбассе командиры довели военнослужащего до самоубийства. Солдат не вытерпел издевательств и покончил с собой. При этом командование скрывает от вышестоящего начальства этот факт.