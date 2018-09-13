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Названы основные версии крушения самолёта под Ульяновском

Происшествия

Возбуждено уголовное дело. Основные версии крушения — техническая неисправность, ошибка пилотирования, ухудшение самочувствия пилота

Ульяновск, 13 сентября 2018, 14:45 — REGNUM  По факту падения в Ульяновской области легкомоторного самолета «Zlin37», в результате которого разбился пилот, возбуждено уголовное дело, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Уголовное дело возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«В качестве основных версий причин авиапроисшетсвия следствие рассматривает техническую неисправность, ошибку пилотирования, а также возможное ухудшение самочувствия пилота», — говорится в сообщении.

К осмотру места происшествия привлечены специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Решается вопрос о назначении ряда судебных экспертиз. Отмечается, что у пилота не было разрешения на полет, также на борту не было необходимых документов (в том числе свидетельства о летной годности судна, подтверждающего его соответствие требованиям законодательства о безопасности полетов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября вблизи поселка Тагай Майнского района упал легкомоторный самолет «Zlin37». 52-летний пилот погиб. МАК сформировал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолета в Ульяновской области.

Читайте ранее в этом сюжете: МАК создал комиссию по расследованию крушения самолета под Ульяновском

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Авиапроисшествия
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